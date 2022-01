L’Ajuntament de la Seu ha comunicat que el procés participatiu del carrer Major per designar les dates en què s’hi faran les obres de remodelació posarà més l’accent en l’opinió dels comerciants i empresaris d’establiments de restauració. Així, el consistori ha anunciat que «com que l’afectació de les obres és diferent per a cada col·lectiu, es donarà més pes en l’elecció final als titulars de les llicències d'activitats, el 50% de valor del vot, seguits de les persones empadronades en habitatges, el 40% i, finalment, els titulars de les parades del mercat, el 10%». Igualment, l’equip de govern ha anunciat que després d’allargar el temps de votació, l’escrutini es durà a terme dilluns dia disset de gener i preveu que el mateix dia es facin públics els resultats. La consulta es fa a les instal·lacions de l’Espai Ermengol Museu de la Ciutat de les deu del matí a les dues del migdia, i de les quatre de la tarda a les set del vespre. Les persones amb dret a vot s’han de dirigir a l’oficina de turisme que hi ha a l’equipament i sol·licitar l’acció tot presentant documentació oficial que acrediti que s’està empadronat al carrer Major o bé s’hi te un negoci amb llicència municipal en vigor. El termini per votar finalitza el dia quinze.