En els últims mesos les delegacions d’ERC i Junts per Catalunya a la Cerdanya i l’Alt Urgell s’han intercanviat tres dels quatre principals càrrecs electes a les dues comarques. Ho han fet en virtut dels acords de mandat establerts després de les eleccions municipals del 2019 i sobre la base de les estratègies de les dues formacions de sobreposar-se sobre l’altra més enllà dels acords de conveniència per formar governs. En els pròxims dos anys cada partit es juga esdevenir la força dominant a les municipals del 2023.

L’últim gran relleu polític a la conca alta del Segre s’ha produït en els últims dies al passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. El republicà Martí Riera s’ha convertit en president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell prenent el relleu a Josefina Lladós, de Junts per Catalunya. L’alcaldessa de Ribera d’Urgellet ha passat a ocupar la vicepresidència de l’ens. En el seu primer parlament com a nou president comarcal, Martí ha assegurat que «és un grandíssim honor estar al capdavant de la comarca» i ha reconegut la «moltíssima feina» feta per la presidenta sortint. Al Consell Junts s’imposa a ERC gràcies als vots dels pobles petits amb nou consellers per cinc d’ERC.

L’operació ha permès a ERC liderar les dues grans administracions locals, el Consell i l’Ajuntament de la Seu, ja que a principis de setembre va aconseguir la vara d’alcaldia a la capital. Francesc Viaplana (ERC) va ser investit nou alcalde de la Seu d’Urgell el divuit de setembre relegant a la vicealcaldia a Jordi Fàbrega, de Junts per Catalunya. En agafar la vara, Viaplana va agrair a l’alcalde sortint «l’entesa i tracte d’aquesta primera meitat de legislatura...Quan vam forjar l’acord de govern, vam crear la vicealcaldia, una nova figura que ens servia per tractar-nos d’igual a igual, així hem funcionat fins ara i així continuarem funcionant». A la Seu els dos anys que queden de mandat marcaran una tendència política que ara separa els dos partits d’un sol regidor. ERC aspira a tenir la visibilitat que li permeti avançar Junts, que actualment té cinc regidors.

El mes d’agost la Cerdanya va executar l’operació inversa. Roser Bombardó (ERC) va cedir la presidència del Consell Comarcal a l’alcalde de Bolvir, Isidre Chia, de Junts per Catalunya. A la Cerdanya l’avantatge de Junts sobre ERC a nivell comarcal és menor, tan sols de dos consellers. Una distància que és encara més gran a la capital, Puigcerdà, on la seva majoria del PDeCAT no fa preveure que entri al joc de les cadires.