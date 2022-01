Després dels primers mesos d’aplicació, els responsables del programa «Som com som» de difusió de la igualtat de gènere i sexualitat han anunciat que a partir d’aquest mes de gener activaran la segona fase del pla fent-ne partíceps als alumnes de secundària de tota la comarca.

Un dels col·lectius impulsors del programa el de les llevadores de l’Hospital de Cerdanya. Segons ha informat l’ens sanitari, durant l’últim trimestre de l’any passat es van reunir amb alumnes de primària de les escoles de Puigcerdà, Llívia, Alp, Bolvir i Bellver. El programa també inclou sessions amb els pares a través de videoconferència així com suport als equips pedagògics dels centres educatius. En aquesta línia, l’equip de llevadores de l’Hospital ha anunciat que en aquest nou trimestre el programa «Som com som» arribarà als alumnes de secundària per, posteriorment, també als d’educació infantil. Des de l’Hospital han apuntat que «és una molt bona feina que transmet coneixements i missatges clars en favor de la igualtat i el respecte en les relacions afectives i sexuals». El programa «Som com som» el porta a terme un equip multidisciplinari i de diverses institucions de la Cerdanya involucrades en els àmbits de la salut i l’educació amb l’objectiu de promoure a la societat els valors de la igualtat de gènere i l’assumpció de la diversitat en l’afectivitat i la sexualitat. Amb la inclusió de la secundària, el programa arribarà a prop d’un miler de joves i les seves famílies.