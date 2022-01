Les estacions d’esquí nòrdic de la Cerdanya i l’Alt Urgell encaren l’últim cap de setmana de la temporada turística de Nadal amb les instal·lacions obertes i els circuits marcats. Les nevades que van caure el mes de desembre han permès a les pistes d’esquí de fons mantenir els itineraris per a les disciplines de patinador i clàssic i han tancat així una bona campanya turística de Nadal. Així, l’estació de Guils Fontanera ofereix un circuit de 34 quilòmetres, Lles de 25 quilòmetres i Aransa de 31 quilòmetres, segons les xifres aportades per la Mancomunitat d’Esquí Nòrdic que engloba les set estacions del Pirineu català. Pel que afa a l’Alt Urgell, Sant Joan de l’Erm presenta uns circuits de 25 quilòmetres i Tuixent la Vansa també de 25 quilòmetres. Totes les estacions ofereixen també actius els itineraris per fer excursions amb raquetes de neu, així com les instal·lacions de serveis complementaris i restauració.