La Diputació de Girona ha aprovat una dotació d’1.935.000 euros per impulsar polítiques socials d’habitatge i portar a terme inversions en habitatges socials i comprar-ne. Segons ha anunciat el mateix òrgan provincial, ho farà mitjançant cinc línies d’ajuts, la convocatòria dels quals s’ha obert després que hi hagi donat el vist-iplau la Junta de Govern de la corporació. En aquesta línia, el diputat d’Habitatge, Quim Ayats, ha remarcat que «seguim treballant per fer créixer el parc públic d’habitatge, perquè som conscients que és la millor forma de facilitar l’accés a habitatge assequible». Les ajudes les canalitzarà el Servei d’Habitatge de la Diputació perquè arribin als ajuntaments i consells comarcals.