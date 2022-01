Cap dels afectats per la fuita de monòxid de carboni que dissabte a la tarda va afectar la pista de gel de Puigcerdà per la mala combustió de la màquina que allisa el gel va haver de ser ingressat a l’hospital. El servei d’urgències de l’Hospital de Cerdanya va atendre 24 persones que havien estat a la pista de gel quan hi va haver la fuita, algunes de les quals s’hi van desplaçar pel seu compte.

Tots els afectats van ser tractats al servei d’urgències i van ser donats d’alta allà mateix sense haver de ser ingressats a planta. Des del centre mèdic han apuntat que en alguns casos es van haver d’aplicar un tractament amb oxigen i després van poder marxar cap a casa. L’arribada en bloc de les 24 persones va obligar la direcció del centre mèdic a aplicar el protocol d’incidents amb afectats múltiples i cridar personal que no treballava per ajudar en les tasques de tractament dels afectats. Això va comportar que el servei d’urgències tripliqués el nombre de personal amb metges, infermers, auxiliars, personal d’admissió i portalliteres. Igualment, el servei de primària va instal·lar un punt d’atenció al mateix Campus Cerdanya, on es va atendre en primer terme els afectats. Dissabte al vespre els responsables del Milenio Club Patín de Logronyo que jugava a la pista va agrair l’actuació ràpida de tots els serveis mèdics. Durant la nit de dissabte a diumenge la pista de gel va mantenir oberts els passos d’aire exterior per tal que es ventilés el recinte i diumenge ja no hi quedés monòxid de carboni. Tant és així que, pel que fa a l’escenari de la fuita, la normalitat va tornar ahir diumenge a les instal·lacions del Club Poliesportiu Puigcerdà després de l’incident de dissabte, el qual va obligar a evacuar 150 persones que presenciaven un partit d’hoquei gel. Tornaran els tècnics de França El president del Club Poliesportiu, Joan Barnola, va emfatitzar ahir que en els pròxims dies concretaran una nova inspecció i reparació de la màquina d’allisar el gel amb els responsables de la marca francesa que en fa el seguiment cada any a fi i efecte d’analitzar l’origen de l’incident.