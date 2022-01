L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha ordenat Antoni M. Serra Canturri diaca de la diòcesi en una celebració feta al santuari del Sant Crist de Balaguer. Serra té 53 anys i és de La Seu d’Urgell. En l’àmbit laboral, és llicenciat en filosofia i teologia moral i treballa com d’educador a les Dominiques de l’Anunciata. El bisbat ha informat que el nou diaca permanent «queda vinculat, incardinat, a la diòcesi d’Urgell, que ell coneix bé i estima, per la seva naixença i per la seva vinculació a diferents realitats com el moviment de joves d’Hora 3, el de Joves d’Urgell, o haver treballat de primera mà a la casa de colònies d’AINA». Serra estarà al servei de la parròquia de la Seu d’Urgell i els pobles veïns de l’Urgellet.