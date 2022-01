Quatre de cada deu visitants de les estacions d’esquí nòrdic compra un forfet per fer excursions amb raquetes de neu. Aquest percentatge suposa més del doble que en la temporada 2019, la última sense pandèmia, quan els aficionats a les raquetes van suposar el 22% dels 33.351 jornades de neu venudes.

Aquesta disciplina de l’excursionisme s’ha evidenciat aquesta última campanya turística de Nadal com una de les activitats de moda de més creixement entre, sobretot, els grups d’amics i famílies que no tenen una formació tècnica en l’esquí. Aquesta tendència ha empès els responsables de les estacions a ampliar els estocs de raquetes de neu i bastons per llogar.

Les sis estacions d’esquí de fons del Pirineu català, de les quals cinc són a la Cerdanya i l’Alt Urgell, Guils Fontanera, Lles de Cerdanya, Aransa, Sant Joan de l’Erm i Tuixent la Vansa, ha rebut un total de 19.777 visitants. D’aquests, 12.115 hi han anat per esquiar, ja sigui en estil clàssic o patinador, i 7.662 han comprat un forfet per fer passejades amb raquetes de neu. Aquesta xifra, a un preu mig de forfet més lloguer d’uns quinze euros, suposa un negoci de 115.000 euros tan sols aquestes vacances de Nadal.

L’atractiu principal d’aquesta disciplina és que permet els practicants tocar de prop la neu, passejar-hi per sobre en re correguts que s’internen als boscos, lluny de les aglomeracions de les pistes i, alhora, qualsevol ho pot fer.