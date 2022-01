L’Escola Folk del Pirineu ha obert el termini d’inscripcions per a la XXIa edició de les Colònies per a Joves Intèrprets Folk, que se celebrarà el pròxim estiu. Segons ha anunciat la mateixa Escola Folk, els dos torns de colònies es faran aquest any 2022 entre el 26 de juny i el tres de juliol el primer i entre el quinze i el 22 de juliol el segon. La Suite 21 que prepararan professors i alumnes per ser interpretada al final de les colònies se centrarà aquest any en la Música tradicional i popular de Colòmbia. El centre de promoció de la cultura tradicional del Pirineu ofereix tota la informació al seu portal web així com a la de Tradicionarius. Les Colònies per a Joves Intèrprets Folk aplega cada any al Pirineu músics d’arreu del país.