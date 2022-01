El programa Esport Blanc Escolar (EBE) de promoció dels esports d’hivern a l’alumnat de 3r i 4t de primària ha donat el tret de sortida a una nova edició, la novena consecutiva. En els propers tres mesos, la iniciativa aproparà els esports de neu i els seus valors a 2.474 alumnes de 61 centres educatius públics i concertats de les 9 comarques del Pirineu. Aquesta activitat que s’allargarà fins a principis d’abril beneficiarà als escolars de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d’Aran. Una vintena d’alumnes de la ZER Urgellet (Alt Urgell) van estrenar ahir dilluns l’EBE a les pistes de Masella per practicar esquí alpí. L’EBE va néixer el curs 2013-14 amb 142 alumnes. Una novetat és la recuperació de la jornada Graduació de Neu pels alumnes de 4t curs. Es tracta d’una trobada entre totes les escoles per graduar l’alumnat de 4t de primària que hi hagi participat.