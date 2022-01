El gerent del Club Poliesportiu Puigcerdà, Enric Gallart, ha explicat, en declaracions a Regió7, que el pavelló incorporarà diversos mesuradors permanents dels nivells de monòxid de carboni, que és el gas que va provocar la intoxicació de dissabte passat a la tarda i que va obligar a evacuar les aproximadament 150 persones que en aquells moments hi havia a l’interior del recinte. Una jugadora de La Rioja ha estat tres dies ingressada per aquest incident.

Més enllà dels mesuradors, Gallart explica que ara per ara ja s’està portant a terme més ventilació forçada de l’habitual per «estar segurs». A més a més, va explicar que han deixat fora de funcionament la màquina allisadora de gel que presumptament va provocar la intoxicació. En aquests moments, detalla que la màquina és al taller i que estan pendents que tècnics especialistes en facin una revisió per determinar quin problema té. Aquesta màquina està propulsada amb butà.

El Club Poliesportiu Puigcerdà ja disposaven d’una altra màquina, que és igual que la que hauria provocat la intoxicació, i que és la que s’està utilitzat ara. Gallart ha assegurat que aquesta segona màquina, també propulsada amb butà, funciona de forma correcta i ha remarcat que dilluns, quan la van posar en marxa, ho van fer amb un mesurador de monòxid de carboni per assegurar-se que funcionava de forma correcta. Segons el club, totes dues màquines, havien superat les revisions tècniques pertinents el setembre.

D’altra banda, Gallart recordava que al pavelló, el nivells de monòxid de carboni van quedar normalitzats dissabte i que diumenge les instal·lacions van funcionar a «mig gas», quan es van cancel·lar els entrenaments previstos ja que no va ser fins dilluns quan es va fer l’allisat de gel de la pista amb la màquina de substitució que ja tenien a les mateixes instal·lacions. Gallart ha explicat que durant molts anys havien tingut una sola màquina però que finalment van decidir adquirir-ne una segona per si mai es trobaven amb alguna incidència i davant les dificultats amb què es podien trobar per tenir-ne una de substitució de forma immediata.