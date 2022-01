L‘Ajuntament de Puigcerdà vol arribar més i millor als veïns. L’equip de govern vol que la informació tant institucional com d’altres estaments de la vila que tenen relació amb l’Ajuntament siguin el més accessibles possible a la població. Amb aquest objectiu, ha impulsat la redacció d’un pla de mitjans per als pròxims dos anys. A partir d’una enquesta l’equip de govern crearà nous canals de comunicació a través de, per exemple, Telegram, Whatsapp, butlletí electrònic, butlletí en paper, plataformes de streaming, una app d’informació municipal o a través de tòtems tradicionals distribuïts pels carrers.

El pla de mitjans parteix de l’enquesta sobre els hàbits informatius dels veïns. Des de l’equip de govern han apuntat que «des del departament de comunicació s’ha creat un formulari per conèixer quines eines utilitzen les veïnes i els veïns de Puigcerdà per informar-se sobre les activitats i notícies del consistori. A partir d’aquesta informació i de l’oferta disponible al mercat, el departament de comunicació elaborarà el pla de mitjans pel període 2022-2023». El qüestionari, que ja està disponible al portal web del consistori, delimita els usuaris per edat, gènere, municipi de residència habitual i d’estiueig. D’aquesta manera l’equip de govern vol saber quins canals utilitzen cada franja d’edat, ja sigui a través de mitjans tradicionals, digitals o xarxes socials. Així, per exemple, pel que fa a la premsa escrita, el consistori pregunta quins mitjans utilitza entre Reclam Cerdanya, Pànxing tot Cerdanya, Viure als Pirineus, Revista Sortida, El Suplement del Ripollès, Turisme de Catalunya, La Positiva Barcelona, Setmanari El Ripollès, Regió 7, Revista viu la Cerdanya o d’altres. Pel que fa a la televisió, pregunta si són consumidors de Pirineus TV (Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió), Televisió del Ripollès, TV3, viulacerdanya.cat/cerdanya-tv o la Xarxa. I pel que fa a les xarxes socials, l’enquesta demana si els veïns s’informen de la informació que genera el consistori mitjançant Facebook, Instagram, Twitter, web, la seu electrònica, el portal de Linkedin o el canal de Youtube de l’Ajuntament.