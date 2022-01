L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha convocat per aquest dilluns una nova edició de la Festa de Sant Antoni Abat. La jornada se centrarà com és tradicional en la benedicció d’animals, per la qual cosa el consistori ha convocat la concentració d’animals a, en aquesta ocasió, la plaça Major de Pi a les dotze del migdia. El costum de l’Ajuntament de Bellver és d’organitzar la festa de manera itinerant cada any en algun de la vintena de pobles i nuclis agregats del terme municipal. En aquest sentit, Pi n’és un dels principals i disposa d’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) amb alcalde pedani . La tradició de Bellver és de completar la matinal de benedicció dels animals, en la qual hi prenen part principalment cavalls, amb un dinar de germanor ofert pel mateix consistori. La situació especial que encara viu el país i la comarca per la pandèmia han impedit, però, la programació del dinar. L’Ajuntament ha advertit la població que estigui alerta de possibles canvis.