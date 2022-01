El municipi de Fontanals i la Cerdanya en general han guanyat un nou pont sobre el Segre. L’Ajuntament ha estrenat el nou pont de les Pereres, que obre una via de comunicació de trànsit convencional entre Fontanals i Puigcerdà per la zona de Sant Marc.

Fins ara els dos municipis es comunicaven en aquest sector per un pont estret que impossibilitava el pas de dos vehicles i dels camions i tractors. La vella palanca, que ara s’ha mantingut per a usos recreatius al costat del pont nou i per a possibles emergències i en cas de tall, impedia el pas als vehicles de gran tonatge i els obligava a fer un tomb per altres carreteres principals de la comarca per circular entre els dos municipis. Les obres, que han tingut una durada d’uns cinc mesos, han tancat un procés de gestions i tramitacions amb l’ACA i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre d’uns quatre anys.

L’Ajuntament ha anunciat la intenció de completar l’actuació a l’entorn amb un espai de parada per a vianants amb bancs i una font, ja que es tracta d’una zona molt utilitzada pels veïns tant de Puigcerdà com de Fontanals per passejar-hi. El projecte ha suposat una inversió de 434.000 euros, dels quals 250.000 provenen del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat i 80.000 d’una subvenció de la Diputació de Girona.