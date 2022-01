Perpinyà ha acollit aquest dilluns la presentació del projecte de cooperació transfronterer EPiRMed, una plataforma web que vol promoure la "integració turística" dels territoris de banda i banda del Pirineus. El projecte, cofinançat amb els fons FEDER, ofereix productes turístics transfronterers basats en la "sostenibilitat" i ho fa a través de 17 rutes temàtiques, més de 600 activitats i una trentena d'experiències turístiques en forma de paquets de viatge que els usuaris poden contractar directament. Entre elles, 'L'exili dels intel·lectuals', un itinerari de quatre dies des de Bellver de Cerdanya fins a Perpinyà.

"Integrar" turísticament les dues vessants dels Pirineus i fer-ho de manera sostenible. Aquest és l'objectiu del projecte de cooperació transfronterera EPirEMed.

La iniciativa, que compta amb el suport de diverses entitats públiques de banda i banda de la frontera, està cofinançat amb fons europeus i aquest dilluns s'ha presentat públicament, en un acte on s'ha donat a conèixer la plataforma web que aglutina els continguts que s'han creat per promocionar-se conjuntament.

17 rutes temàtiques

Per fer-ho, s'han creat fins a 17 rutes temàtiques. Entre elles, una volta a l'albera; un itinerari per les estacions d'esquí alpí i nòrdic; una ruta de llacs; una ruta de camins d'exili; una de trens; un d'aigües termals o una altra amb cinc cims emblemàtics. En cadascuna, a més, s'ofereixen itineraris però també activitats per fer-hi, punts per allotjar-se o establiments on adquirir productes de proximitat.

A més, amb la col·laboració de nou agències de viatges (tres de la Catalunya del Nord i sis de Catalunya) s'han creat una trentena d'experiències transfrontereres que inclouen paquets de viatges de diversa durada. Estan agrupades per temàtiques: des de les propostes per gaudir en família a les vinculades al turisme actiu, gastronòmic, enològic o històric.

Per això, n'hi ha que proposen des de recórrer Catalunya en bicicleta elèctrica i amb kayak, a fer un 'tour' de formatges i cultura des d'Esterri d'Àneu a Vilafranca de Conflent o Sant Martí del Canigó. Tampoc hi falten les rutes de l'exili. El projecte hi dedica diverses propostes. 'Els darrers dies de la Catalunya Republicana', que ofereix un paquet de tres dies i dues nits des de Maçanet de Cabrenys fins a Elna, a la Catalunya del Nord; 'La retirada republicana' de Camprodon fins a Prats de Molló, Cotlliure i Elna.

El projecte es tanca el proper mes de febrer però la intenció és que continuï creixent. De fet, fins ara s'hi han inscrit més de 600 empreses. El director de Desenvolupament de nous negocis, internacional i Innovació d'FGC, Albert Tortajada, ha explicat que la iniciativa ha superat les expectatives inicials, que preveien un mínim de vuit rutes temàtiques.

Amb fons europeus

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), que té com a objectiu reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. Hi participen diversos consells comarcals, l'Agència Catalana de Turisme, el Departament d'Empresa, Ferrocarrils de la Generalitat, el departament dels Pirineus Orientals, el CCI dels Pirineus Orientals, TuralCat i Turisme Rural de Girona, entre d'altres.