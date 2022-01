En la temporada d’hivern de fa dos anys Ferrocarrils de la Generalitat va estrenar l’ampliació del telecabina de La Molina, aleshores anomenat Alp 2.500, fins al cim de la Tosa. Amb el nou itinerari, el telecabina, rebatejat Cadí Moixeró, l’estació oferia al públic en general una de les grans experiències de la Cerdanya, la contemplació del paisatge des d’un cim mític acompanyada, alhora, de l’oferta gastronòmica d’un refugi, el del Niu de l’Àliga. Aquesta combinació, fins aleshores viscuda com un plaer secret entre els esquiadors experts, s’ha començat a evidenciar en els últims mesos com un dels grans equipaments turístics per al futur de la comarca, tal com ho va preveure Ferrocarrils i com feia anys que reclamaven des de la Cerdanya.

L’estació de La Molina va acollir aquestes festes de Nadal un total de 62.685 persones, una xifra que va suposar un increment de prop del 73% respecte del Nadal del 2019. Des de Ferrocarrils ja van apuntar que aquest èxit «ha estat motivat fonamentalment per l’àmplia oferta de pistes i instal·lacions obertes i el gran atractiu que significa, per a tot tipus de públic, l’experiència de pujar al cim de la Tosa d’Alp amb el telecabina Cadí-Moixeró». Així, durant la campanya nadalenca i fins a Reis, les sis estacions d’esquí que gestiona la Generalitat van rebre 175.039 visitants, la qual cosa va suposar un increment del 32% més que les mateixes dates del 2019, abans de la pandèmia. Davant d’aquestes dades, la presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà, va considerar que «hem assolit les expectatives que teníem i que era tornar a les dades prepandèmia. Les estacions estaven preparades i la ciutadania tenia ganes de trepitjar neu i de gaudir a l’aire lliure, i aquesta combinació ha estat la clau de l’èxit». Subirà va afegir que «la temporada ha estat molt bona i això és positiu no només per a les pròpies estacions sinó per al conjunt del país. Tant a l’hivern com a l’estiu, les estacions de Ferrocarrils actuen com a motor econòmic de les comarques del Pirineu. A La Molina, els visitants han pogut esquiar o fer surf de neu a tots els sectors de l’estació i, alhora, accedir a propostes complementàries com les passejades amb raquetes, el circuit d’interpretació de la fauna i el passeig nocturn amb el telecabina Cadí-Moixeró fins al Niu de l’Àliga». Amb el nou recorregut, la Cerdanya aspira de veritat a desestacionalitzar el turisme de muntanya i acostar els cims al gran públic.