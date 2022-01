El grup municipal de Compromís per la Seu a l’oposició de l’Ajuntament ha denunciat que l’equip de govern format per ERC i Junts han desestimat les seves al·legacions i han aprovat una pujada dels impostos municipals. Així, el partit vinculat al PSC ha apuntat que els seus regidors «van presentar al·legacions contra l’ordenança fiscal aprovada el passat mes d’octubre que pujava l’IBI un 3,3% i tornava a cobrar l’ocupació de via pública per terrasses als bars i restaurants, de manera parcial de juny a desembre, i les parades del mercat. Aquestes al·legacions pretenien anul·lar aquesta decisió i congelar els impostos, però Junts i ERC van votar en contra, amb la complicitat de la CUP». Segons Compromís, l’Ajuntament ha aprovat unes ordenances en les quals hi ha una pujada de l’IBI, i el cobrament de les terrasses a bars i restaurants, el 50% des del mes de juny, i les parades del mercat setmanal de l’any 2021.