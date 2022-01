L’Ajuntament de Bolvir ha redactat i començat a executar un pla d’acció per reformar i adaptar les voreres dels carrers. La diferent tipologia dels vials del nucli urbà, construïts en èpoques i estils diferents, fa que molts carrers presentin condicions dispars no tan sols pel seu ús habitual sinó que també per l’ús de les persones amb mobilitat reduïda. Amb l’objectiu de millorar-les, adaptar-les i homogeneïtzar-les, el consistori ha activat un projecte que té com a objectiu posar al dia les voreres en els pròxims quatre anys.

L’alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha argumentat que «tenim previst anar per diferents punts del municipi i anar reparant les voreres que estan malmeses; hem començat pel centre del poble, pel Camp de l’Areny, i ara es tracta d’anar ampliant l’acció allà on faci falta». Chia ha apuntat que «el nostre objectiu és que en el termini dels pròxims quatre anys totes les voreres i els passos de vianants estiguin renovades i adaptades per a les persones amb discapacitat». L’Ajuntament ha començat el projecte per la zona de l’escola i el poliesportiu perquè era un dels entorns que més ho requeria per l’afluència de gent que rep. En aquesta actuació el consistori hi ha destinat un pressupost de 72.000 euros, els quals han comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona de 40.000 euros. El pla d’acció sobre les voreres comptarà amb noves partides pressupostàries a mesura que es vagin aprovant les actuacions.