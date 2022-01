El Consell Comarcal de Cerdanya ha pres el control de l’activitat a l’aeròdrom de Das i Fontanals i n’ha restringit les operacions. L’objectiu de la nova política d’ús de l’equipament és establir un sistema equilibrat que, d’una banda, respecti el descans dels veïns amb una menor contaminació acústica i, de l’altra, asseguri al sector turístic l’activitat econòmica permetent les concentracions de vols en esdeveniments específics.

El nou paper del Consell Comarcal al consorci de l’aeròdrom, en el qual hi ha quatre membres d’Aeroports de la Generalitat i quatre membres del mateix Consell Comarcal, li permet regular l’activitat a l’equipament des del mateix territori. Tant és així que el vol a vela ha quedat fixat en un límit de vint vols diaris, quan fins ara se n’hi podien produir una cinquantena. De totes maneres, quan s’organitzin campionats de vol, el consorci aprovarà una major activitat puntual per no perjudicar el sector hoteler. En aquesta línia, el president del Consell Comarcal, Isidre Chia, ha explicat que «des de feia molts anys l’aeròdrom el portava una empresa gestora privada i no feia massa cas de les peticions del Consell; ara, en canvi, ens hem posat a treballar i hem fet estudis de sonometria per comprovar el soroll de les avionetes».

Aquests estudis han evidenciat que les avionetes que volaven fins ara a l’aeròdrom, en dades acumulades no complien les exigències legals pel que fa la contaminació acústica. Ara una nova avioneta més moderna que s’enlaira més ràpidament i no li cal donar voltes redueix el soroll que perceben els veïns de la zona.

El nou consorci ha negociat amb la Generalitat una inversió de 150.000 euros per a la millora de les instal·lacions i és en curs de tramitar-ne una altra per redundar en aquest projecte de millora.