Bellver de Cerdanya ha guanyat un nou mirador urbà. L’Ajuntament ha aprofitat les obres de condicionament d’un dels racons de la Muralla, on hi ha una de les principals bosses d’aparcament a tocar del centre comercial, per obrir una balconada que ofereix una nova perspectiva del poble als visitants.

Les obres tenien com a objectiu principal reparar una part de la muralla que va caure l’any passat. Una esllavissada de terres va provoca la caiguda de part del mur de l’aparcament, a l’extrem nord on també hi ha l’accés a l’ascensor panoràmic que condueix al barri vell. Aprofitant aquesta intervenció urbanística, el consistori ha obert un tram en el mur de formigó per instal·lar-hi un mirador amb barana i un nou rètol d’informació cultural i turística que encara el paisatge urbà amb una imatge del mateix indret d’anys anteriors. Es tracta d’un plafó de la ruta ‘Bellver, abans i ara’ que presenta als visitants el veïnat de Sant Roc, que queda just a sota del nou mirador. Amb la perspectiva de la nova balconada, el barri de Sant Roc queda en primer terme d’un paisatge que tanca al sud i est els cims de les Penyes Altes, la Tosa d’Alp i el conjunt del Puigmal. El nou mirador se suma als creats en els últims anys al nucli vell de Bellver encarats, també cap a llevant a la plaça Gustavo Adolfo Becquer i, cap a Santa Eugènia de Nerellà, la serralada del Cadí i l’anomenat Forat e la Seu, al costat de ponent del terme municipal.