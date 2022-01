Alguns pobles petits de la Cerdanya que durant anys no han tingut cap botiga estan recuperant la tradicional botigueta com a recurs per a la recuperació de la vida local. En alguns casos és el mateix Ajuntament qui subvenciona l’establiment del negoci comercial aprofitant locals públics buits per revitalitzar els equipaments públics i alhora la mateixa vida social del poble.

L’últim Ajuntament que s’ha sumat a aquesta dinàmica és Isòvol, l’equip de govern del qual treballa en la redacció d’un concurs públic per cedir el local de Cal Forga d’All perquè s’hi estableixi una botiga petita de queviures. La regidora local Montse Vidal ha explicat que l’objectiu és facilitar a algun veí del municipi o de la Cerdanya que obri una botiga al nou entorn urbanitzat de la nova casa consistorial. D’aquesta manera «aconseguiríem donar més vida a aquestes instal·lacions noves i al poble». Vidal ha remarcat que es tractaria d’«una botiga de les que et permeten comprar allò que has oblidat de comprar en superfícies més grans». L’equip de govern té previst concretar el concurs públic en les pròximes setmanes a fi i efecte que es pugui obrir la nova botigueta a l’estiu. El municipi d’Isòvol el formen els pobles d’Isòvol, All i Olopte, cap dels quals disposa actualment de botiga de queviures.

Abans que Isòvol, l’Ajuntament de Prats i Sansor va promoure una concessió per portar una part del local social així com la sala d’informàtica. Així va ser com des de fa poc més d’un any un petit comerç amb servei de cafeteria dona vida al nucli de Prats. L’obertura del local va permetre alhora revitalitzar el local com a espai per a la celebració de cursos com ara de música o esport i tallers. També va esdevenir un punt de trobada per als artesans locals que hi volien vendre les seves creacions.

Nova referència a Urús

El poble d’Urús també ha guanyat una botigueta en els últims mesos. Va ser durant l’estiu passat quan una veïna de Das va aprofitar un local familiar per obrir-hi un establiment de queviures. La botiga d’Urús, com la de Prats i com ho farà la futura d’All, permet als padrins completar els seus passejos matinals amb la compra del pa, així com fixar un punt de trobada on fer un cafè. Amb aquests elements, el mateix poble adquireix un valor afegit, segons han remarcat usuaris dels establiments. En molts casos, durant el cap de setmana la botiga es converteix també en un punt d’informació turística.