Els organitzadors del nou Summerfest Cerdanya han anunciat que aquest nou esdeveniment musical per a l’estiu se celebrarà a l’entorn del camí de Sant Marc de Puigcerdà. El nou esdeveniment, amb un cartell de músics i grups de primer ordre nacional i estatal, es farà en uns prats a tocar del Camí de Sant Marc que comunica la capital cerdana amb la zona sud del seu terme municipal, on hi passa el Segre i hi ha la capella en honor del patró de Puigcerdà. Segons han remarcat els organitzadors de l’esdeveniment, les empreses Clipper’s Live i El Badiu, es tracta d’un «entorn idíl·lic envoltat de natura» que recentment ha guanyat connectivitat amb Fontanals a través del nou pont de les Pereres. El Summerfest es farà del 13 al 27 d’agost.