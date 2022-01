La Diputació de Girona ha aprovat el seu Pla d’Igualtat, un document de «definició de la política de l’organització en relació amb el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes que hi treballen i que s’hi relacionen», segons han apuntat des de l’òrgan provincial. Els Plans d’Igualtat tenen per objectiu general «assolir la igualtat eliminant qualsevol possible discriminació per raó de sexe en l’àmbit d’una organització concreta». Així, el pla de la Diputació es vertebra a partir de set eixos: Promoure la cultura de la igualtat de gènere a la institució; lluita contra la infrarepresentació femenina; promoure la igualtat en les condicions de treball; promoure els drets de la conciliació de la vida laboral i familiar; promoure la seguretat i salut laboral; prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, i suport a les treballadores víctimes de la violència de gènere. Els set eixos han definit un programa de divuit accions.