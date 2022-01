Martí Cots Saleta, delinqüent conegut com el Rambo de la Cerdanya per l’audàcia, violència i perill dels seus cops, ha tornat a protagonitzar un incident greu, aquesta vegada a la presó de Brians I, on es troba empresonat.

Durant la nit de dijous a divendres, Cots va estar tres hores excavant un forat a la paret de la seva cel·la de la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària (UHPP), que la presó barcelonina destina a l’estabilització de presos amb severs problemes de salut mental. Segons informen fonts penitenciàries, Cots va aconseguir passar a la cel·la contigua, que estava ocupada per una reclusa de 22 anys, també malalta psiquiàtrica, amb la qual va passar la nit.

Segons les mateixes fonts, s’ha iniciat una investigació per aclarir els fets. La UHPP de Brians I tenia, en el moment dels fets, un sol funcionari de presons vigilant a la porta. L’interior de l’espai és gestionat per personal sanitari de l’Hospital Sant Joan de Déu. Als infermers de guàrdia els va cridar l’atenció que el Rambo fes soroll a la seva cel·la, però ho van atribuir al seu estat mental. Es van comunicar amb ell per intèrfon, sense que ell referís necessitat d’ajuda.

El pres va aprofitar que les parets de les cel·les de la UHPP són de maó, va desmuntar un endoll i es va posar a fer el forat. Per fer-ho va utilitzar com a eina les guies metàl·liques d’una calaixera, que també va desfer. Segons les primeres versions de l’incident, Martí Cots va fer el forat per comunicar-se amb la seva veïna, i posteriorment el va ampliar per passar a l’altre costat. L’endemà al matí, divendres, els funcionaris van trobar els dos interns cadascun en el seu llit, i un munt de runa al costat del forat.

Un judici suspès

El Rambo de la Cerdanya havia d’haver estat jutjat la setmana passada en el Jutjat Penal IV de Girona per un atracament que va dur a terme l’any 2018 a l’estació d’esquí de Masella en què es va endur 17.000 euros de botí. La vista, però, es va suspendre després de la constatació forense del seu estat, molt agressiu i inestable.

Cots Saleta, de 52 anys, amb 34 de carrera criminal, té una discapacitat severa. La seva última detenció es va produir a Andorra arran del cop a l’hotel, i va passar any i mig a la presó de Perpinyà abans d’ingressar a Brians. L’any 1999 es va escapar de la presó incomplint un permís penitenciari, i es va amagar en el bosc durant dos anys, com ja havia fet en un altre període comprès entre el 1992 i el 1994, sobrevivint a base de robatoris de menjar i cotxes així com d’atracaments en sucursals bancàries.