La Cerdanya ha participat aquests dies conjuntament amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, per mitjà de la marca Ara Lleida, en l’edició 2022 de la Fira de Turisme de Madrid, Fitur. Ho ha fet dins l’estand de Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme , situada al pavelló set, amb l’espai Pirineus. Aquest espai ha inclòs les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès. El Patronat també hi disposa l’espai Terres de Lleida amb les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell, a més de Turisme de Lleida. Segons han remarcat els responsables del mateix Patronat, l’ens ha participat per primera vegada a Fitur amb el segell de Biosphere Destination, després que aquesta certificació fos concedida el maig passat al Pirineu i les Terres de Lleida en la seva qualitat de destinació turística responsable.