El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que no hi haurà candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 si les comarques catalanes que participaran en la consulta ciutadana sobre aquesta qüestió mostren el seu rebuig al projecte.

En la sessió de control al ple del Parlament, Aragonès ha hagut d'enfrontar-se a dures crítiques dels comuns i de la CUP, contràries a la celebració d'aquests Jocs, però també a les de Ciutadans, que malgrat ser favorable, considera que la candidatura ha de fer-se de la mà d'Aragó.

I és que la intenció de Catalunya de liderar en solitari una candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern, oberta a "col·laboracions" amb altres territoris només per a algunes disciplines, xoca amb la voluntat del Comitè Olímpic Espanyol i d'Aragó d'un projecte conjunt i en peus d'igualtat entre ambdues comunitats.

Precisament aquest divendres, a Balaguer (Noguera), Aragonès té previst reunir-se amb el president d'Aragó, Javier Lambán, en una trobada en què abordaran, entre altres punts, l'espinosa qüestió dels Jocs d'Hivern, amb posicions divergents entre tots dos executius. Aragonès, que ha recordat que fa anys que no hi havia una trobada entre els presidents d'aquestes dues regions veïnes, ha confirmat que en aquesta reunió es tractaran "molts temes", com els fons europeus, "controvèrsies importants" dels últims anys entre ambdues comunitats i, és clar, els Jocs Olímpics.

Però el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusat el Govern de "resistir-se a presentar una candidatura en peus d'igualtat", llançant un "missatge de supèrbia, de nacionalisme i de menyspreu a la resta de comunitats" i especialment a Aragó, "principal soci comercial de les empreses catalanes i amb llaços històrics i sentimentals" amb Catalunya."Deixin-se de mesquineses localistes i recondueixin les relacions per a uns Jocs importants per a Catalunya", ha dit el cap de files de Ciutadans.

Aragonès ha evitat parlar sobre una possible o no candidatura conjunta i s'ha limitat a exposar quina és la proposta que defensa Catalunya per a uns Jocs que, ha dit, han d'estar basats en la "sostenibilitat" i en la consulta ciutadana a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, formada per cinc comarques (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà) i la Val d'Aran.

"S'han dit moltes coses de la candidatura, però la veritat és que si el territori no vol, no hi haurà Jocs"

Però per a la líder dels comuns a la Cambra, Jéssica Albiach, la "viabilitat" del projecte "presenta molts interrogants", com suposa, al seu judici, "vincular el futur del Pirineu als Jocs" o que la crisi climàtica que abocarà a moltes estacions d'esquí a la "desaparició".

Aragonès ha deixat clar que el Govern "no vincula el futur del Pirineu als Jocs", ja que de no poder-se celebrar aquest esdeveniment esportiu la Generalitat "seguirà treballant per a la diversificació econòmica del Pirineu i la lluita contra la despoblació".

Però Albiach ha acusat el govern català de "fer xantatge" a les comarques afectades, dient-los que si volen més inversions, infraestructures o transport públic, "o Jocs Olímpics o res"; com també en promoure una consulta "feta a mesura per evitar que surti un no".

En idèntica línia, Dolors Sabater (CUP) ha retret el Govern que "hagi pres partit" i hagi "exclòs expressament" de la consulta a les comarques "més contràries" a un projecte que ha considerat incoherent en plena emergència climàtica, ja que "ho fia tot al turisme efímer, massiu, que genera precarització i no economia verda", només per "acontentar l'Estat", ja que "qui manarà és el COE, no el Govern".

El president de la Generalitat ha negat aquestes acusacions, recordant que el Parlament "va aprovar dur a terme aquesta consulta sobre els Jocs a les comarques del Pirineu. I és el que fem: complir acords parlamentaris".

"Hem de deixar en mans de la ciutadania decidir, amb tota la informació sobre la taula", ha recalcat Aragonès, que ha incidit que "una àmplia majoria d'alcaldes" d'aquestes comarques defensen l'oportunitat del projecte, que estarà basat en la "sostenibilitat" i en cap cas "defensarà el turisme efímer" o projectes urbanístics de "caràcter especulatiu", ha sentenciat el president.