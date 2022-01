La Diputació de Lleida i 'Sàpiens' organitzaran durant aquest 2022 cinc actes de desgreuge a les dones que van patir la repressió acusades de bruixeria, un dels quals es farà a la Seu d'Urgell. L'eix d'aquestes accions serà la projecció del documental 'Bruixes, la gran mentida', produït per 'Sàpiens' i que TV3 va emetre aquest dimarts al 'Sense ficció i en el qual ha col·laborat l'Àrea d'Igualtat de la diputació lleidatana. Els actes també se celebraran en altres poblacions de les comarques de Lleida, Pirineu i l'Aran que van viure episodis de cacera de bruixes com és el cas de Cervera, Bossòst, Bellcaire d'Urgell i Torrefarrera.

A la Seu d'Urgell, es farà al juny. El documental té com a fil conductor el judici contra Jerònima Hugueta, 'la Carabassera', de la Seu, i estan acreditades dotze dones jutjades a la comarca

La diputada d'Igualtat de la Diputació de Lleida, Helena Martínez, ha remarcat que la voluntat, tant dels actes de desgreuge com la col·laboració amb el documental, és "contribuir a un exercici de reparació de justícia històrica envers totes aquelles dones que van patir la repressió i un nivell de violència extrem que, en part, és origen de moltes de les actituds masclistes que encara perduren a les nostres societats".

Una producció que connecta el passat amb l'actualitat

'Bruixes, la gran mentida', dirigit per Joanna Pardos amb la realització de Roman Parrados, ambdós especialistes en investigacions històriques, connecta la repressió dels segles XV i XVII amb la violència de gènere del present a través de l'exposició d'uns casos concrets, com ara la recreació del judici a Jerònima Hugueta, a la Seu d'Urgell, i les anàlisis d'una diversitat d'especialistes en diferents matèries, des de la històrica a la judicial, passant per la cultural i la sociològica. El documental és fruit del monogràfic que la revista 'Sàpiens' va realitzar sobre aquest fenomen.

Martínez ha assenyalat que les comarques lleidatanes "van ser focus d'aquestes barbaritats" i, per això, considera necessària "aquesta acció de desgreuge de la societat actual". L'Àrea d'Igualtat de la Diputació organitzarà actes públics singulars amb la col·laboració dels cinc ajuntaments, que tindran com a eix la projecció del documental, taules rodones i accions locals específiques en record d'aquelles dones que van patir cacera, tortura i mort acusades de bruixeria.