Els padrins de la Seu d’Urgell no estan contents amb els serveis bancaris que ofereixen les entitats i les alternatives digitals que els proposen per contrarestar el descens dels serveis presencials. Així ho ha apuntat la Síndica Municipal de Greuges de la Seu, Anna Martí, durant una entrevista amb l’alcalde de la ciutat, Francesc Viaplana. A més del seguiment de temes ordinaris, els dos càrrecs han abordat diverses qüestions relacionades amb les queixes que rep aquesta sindicatura.

Així, la síndica ha informat a l’alcalde que han augmentat les queixes d’usuaris, sobretot de gent gran i persones amb discapacitat, sobre la bretxa digital existent en l’atenció bancària que hi ha actualment. En aquest sentit, l’Ajuntament ha recordat que el Consell Municipal de la Gent Gran s’ha reunit amb les entitats bancàries per fer-los arribar aquest problema. Viaplana ha anunciat que aviat es reunirà amb les entitats bancàries que hi ha a la Seu per saber si s’han implementat les mesures acordades.