Els col·lectius Alerta Solidària i Arran Alt Urgell han exigit que s’arxivi les causes judicials obertes contra dues joves pels incidents viscuts de matinada durant la última Festa Major de la Seu amb les actuacions dels Mossos d’Esquadra. En aquest sentit, els col·lectius han argumentat que «cal remarcar que les persones que gaudien de la festa major han manifestat que quan arribaven els Mossos aquests amb la seva actuació creava situacions de tensió innecessàries, i mostra d’això és que el diumenge de festa major la policia no va aparèixer a la plaça i poc després de les 3 de la matinada la mateixa gent abandonava la plaça, però en canvi els dies que apareixia la policia de forma violenta i agressiva era quan es creaven situacions de tensió fruit de les càrregues policials».

Les dues joves citades a declarar aquesta setmana no hi van comparèixer per «denunciar l’existència d’aquest procediment farsa, per denunciar com a sobre d’haver d’aguantar la precarietat juvenil, la manca d’espais d’oci pel jovent, la violència policial en una forma extrema com la que van viure el passat 31 d’agost, siguin elles perseguides penalment, i en canvi aquells que fan ús indiscriminat de la força contra el jovent no siguin ni investigats».