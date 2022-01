El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat que, des que es va declarar la pandèmia de covid-19, el nombre de certificats digitals idCAT expedits per l’òrgan comarcal s’ha multiplicat per dos. Així, si l’any 2019 en van ser 282, el 2020 es van disparar fins a 579, i el 2021 han arribat a 636.

Segons ha remarcat el mateix Consell, aquests augments s’expliquen per «l’acceleració de les comunicacions digitals provocada per les restriccions derivades de la pandèmia i la necessitat de molts usuaris de disposar de signatura electrònica per a tota mena de tràmits amb les administracions i entre particulars». El Consell Comarcal és entitat de registre col·laboradora de l’idCAT des del desembre de l’any 2006.