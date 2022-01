L’Ajuntament de Puigcerdà continuarà utilitzant el centre comarcal de transferència de residus de Cortàs, a Bellver de Cerdanya, en la nova fórmula de gestió comarcal de la brossa, en la qual la capital cerdana no hi participarà. A pesar que la capital es gestionarà pel seu compte la brossa, l’Ajuntament de Puigcerdà ha optat per continuar portant els seus residus a Cortàs per tal que la resta de municipis que també l’utilitzen, molt més petits que la vila, puguin continuar mantenint els actuals preus per la gestió de les diverses fraccions.

En els pròxims mesos quinze dels disset municipis de la Cerdanya estrenaran sistema de recollida selectiva de la brossa. Llívia, Das, Urús, Prats i Ger aplicaran el porta a porta, mentre que la resta, excepte Puigcerdà i Bellver, estrenaran el sistema d’illes de contenidors amb accés personalitzat. Així, Puigcerdà mantindrà la seva gestió particular independent de la general del Consell Comarcal. Això va plantejar que la capital deixés d’utilitzar les instal·lacions de l’antic abocador de Cortàs. Aquest fet, però, hauria fet molt difícil i costós per a la resta de municipis mantenir les instal·lacions de Cortàs, ja que els residus de Puigcerdà suposen més de la meitat dels de tota la comarca. En aquest sentit, el major volum de quilos de brossa gestionada abarateix el preu per a cada un dels disset municipis de la comarca. El Consell i Puigcerdà han assolit un compromís per continuar utilitzant tots el centre de Cortàs.