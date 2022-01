Una vegada comprat el teatre del Casino Ceretà, l’Ajuntament de Puigcerdà ha redactat un projecte de continguts que té com a objectiu elevar la categoria escènica de l’equipament perquè sigui un lloc de pas de les companyies nacionals i esdevingui el gran referent cultural de l’Alt Pirineu.

El consistori puigcerdanès compta amb el fet que en tot el Pirineu i el Prepirineu cap població no disposa d’un equipament teatral d’aquestes característiques, ni aquesta tradició.

L’Ajuntament de Puigcerdà s’ha proposat que el teatre del Casino Ceretà pugui millorar la seva catalogació dins el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM). Actualment el teatre puigcerdanès està inscrit en aquesta sistema amb la categoria d’E1. L’equip de govern vol incrementar aquesta categoria multiplicant i diversificant la programació cultural de l’equipament. Això implica que el teatre entra en els circuits de programació estable de diverses modalitats escèniques, com ara el teatre, la música i la dansa. L’objectiu de l’equip de govern municipal és que el Casino Ceretà acabi sent un equipament amb catalogació E3, amb la qual no hi ha cap equipament cultural al Pirineu. A la demarcació de Girona tan sols tenen aquesta categoria els teatres de Girona, Olot i Figueres. Una vegada el teatre té una programació estable que li permet assolir la categoria d’E3, esdevé un destí habitual de les companyies nacionals que fan gira per tot el país.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha apuntat que «això serà un procés gradual fins aconseguir ser el centre d’arts escèniques del Pirineu, perquè al final quan parlem de Cultura i reequilibri territorial parlem també que en una població del Pirineu hi pugui haver un equipament E3». En aquesta línia, Piñeira també ha destacat que el Casino Ceretà «té un valor afegit pel fet de ser un edifici històric patrimonial de l’època de la Renaixença, construït per la societat civil organitzada. Podem dir que pràcticament té 150 anys d’història i crec que podem consensuar que és el millor equipament teatral del Pirineu, i, per tant, es tracta que amb el temps es converteixi en el centre de referència».

El projecte de convertir el Casino Ceretà en un centre d’arts escèniques de referència al Pirineu parteix del fet que ara per primera vegada Puigcerdà disposa d’un teatre històric de titularitat municipal. Això és així per la culminació, el mes de desembre passat, de l’acord amb l’associació del Casino Ceretà per la compra del teatre. Una subvenció de la Diputació de Girona de mig milió d’euros ha permès al consistori tancar l’operació per 1.164.000 euros.