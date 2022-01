La Síndica de Greuges municipal de la Seu d’Urgell ha fet saber a l’Ajuntament l’augment de queixes per part de veïns de la ciutat sobre l’increment de miccions de gossos que embruten els carrers de la Seu d’Urgell. La Síndica també ha constatat la disminució de queixes per defecacions de gossos a la via pública, gràcies a les diverses campanyes de sensibilització realitzades per l’Ajuntament per tal que els propietaris dels animals les recullin. Anna Martí exposarà l’informe anual de la seva gestió al plenari municipal en les pròximes setmanes a fi i efecte que els càrrecs electes coneguin al detall les principals queixes dels veïns de la Seu. La neteja de l’espai públic és una de les primeres preocupacions.