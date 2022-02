L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha registrat aquest dimarts a les 03.17 h un terratrèmol de magnitud 3,8 amb epicentre a l'Alt Urgell, a la zona de Port de Cabús.

El mateix centre informa que ha estat altament percebut i que s'han rebut 150 enquestes de percepció en zones d'Andorra i l'Alt Urgell. Tanmateix, no hi ha hagut trucades al 112, no ha deixat danys personals ni materials.