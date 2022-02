Les estacions de Guils Fontanera, Lles de Cerdanya i Aransa, les alturgellenques de Sant Joan de l’Erm i Tuixent La Vansa, juntament amb les pallareses de Virós Vallferrera i Tavascan rebran una inversió de 300.000 euros per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La Mancomunitat de municipis ha signat renovat el conveni de col·laboració amb FGC per a la protecció de la pràctica d'aquest esport i la dinamització de les activitats de muntanya a les set estacions que hi ha al Pirineu.

És el tercer any que es fa efectiu per ajudar a rehabilitar i millorar els edificis de serveis i els refugis existents, a més d'obres i instal·lacions de serveis bàsics per al seu funcionament o l'arranjament i manteniment dels accessos viaris i aparcaments de les estacions, entre d'altres. L'objectiu és contribuir a la seva continuïtat, com a element clau de fixació de població en aquest territori.

L'acord també inclou ajudes per l'adquisició d'equipaments i de maquinària per millorar la qualitat de les pistes d'esquí nòrdic catalanes, els serveis complementaris de les estacions, l'eficiència energètica o la depuració d'aigües i residus derivats. A més, el conveni també preveu contribuir a la millora d'accessos als espais generadors d'activitats turístiques, esportives i de lleure de muntanya, així com qualsevol altra inversió d'impuls de l'activitat econòmica generada per l'esquí nòrdic a Catalunya.

Promoció local

La voluntat és que amb aquestes inversions també s'ajudi a la permanència de petits negocis locals que giren al voltant de les estacions i que contribueixen a l'articulació del seu territori d'influència. El conveni s'emmarca dins el conjunt d'accions previstes al Grup de Treball de les estacions d'esquí nòrdic, creat en el marc de la Taula estratègica de les estacions de muntanya (TEM), amb l’objectiu d’analitzar la situació́ i els reptes de futur d'aquestes instal·lacions municipals.