El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha activat les reunions amb els representants dels consells comarcals de la demarcació i els responsables de diferents espais naturals del territori vinculats amb el projecte «Naturalment Lleida», el qual ha rebut 3,5 milions d’euros del Fons Next Generation. Les actuacions seleccionades en el projecte que va presentar el Patronat de Turisme, mitjançant la Diputació de Lleida, s’articulen en quatre eixos: transició verda i sostenible, transició energètica, transició digital i competitivitat territorial, segons ha enumerat el mateix Patronat. La primera trobada ha servit per explicar l’abast de les actuacions que figuren en el projecte «Naturalment Lleida» per les anualitats 2022, 2023 i 2024. Al projecte hi participa el Consell de la Cerdanya així com el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb territoris de la Cerdanya i l’Alt Urgell.