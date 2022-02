L’Ajuntament de Puigcerdà ha decidit finalment ubicar el nou casal d’avis Sant Domènec al Museu Cerdà, a l’edifici de l’antic convent de les Carmelites descalces. Després de mesos de debat entre diversos emplaçaments per substituir l’antiga seu del Passeig 10 d’Abril, on ara s’hi ha fet l’ampliació de la biblioteca Comtat de Cerdanya, l’equip de govern ha optat per un altre edifici de titularitat municipal que ara adaptarà al nou us.

La nova seu del Casal d’Avis Sant Domènec no serà tan cèntrica com les instal·lacions del Passeig, però seran més grans i adaptades a les necessitats dels avis. Així ho entenen tant l’equip de Govern com els mateixos usuaris del casal. Si be en un principi l’Ajuntament havia pensat reubicar els padrins als locals baixos del Casino Ceretà, en una part de l’edifici que no ha comprat el consitori i, per tant, requeria d’un conveni de lloguer, al final han quedat descartats perquè són en un soterrani en un entorn molt fosc pels avis, segons ha explicat Conxita Calvet del Grup de Labors del mateix Casal. La primera planta del Museu Cerdà, en canvi, ofereix un espai més gran i lluminós i, alhora, en dies de bon temps també ofereix el pati com a complement per a les activitats. Des de l’Ajuntament han explicat que ara executaran un pla d’obres per adaptar les sales de la primera planta, on fins ara es feien les exposicions temporals, amb la construcció de lavabos i la creació d’un espai de cafeteria amb, en principi, màquines expenedores.

Ascensor i semàfor

Conxita Calvet s’ha mostrat satisfeta amb la nova seu del casal: «haurem de caminar cinc minuts més respecte a l’antic casal, però hi ha ascensors i ens posaran un semàfor per creuar la carretera amb més seguretat; a més, l’espai serà més gran; de totes maneres, és el que hi ha, no hi ha res més i ens hi hem d’adaptar. Estem contentes perquè tindrem un lloc on anar». Al Grup de Labors hi participen una trentena de padrines i al Casal al complet uns 200 usuaris.

Les exposicions temporals es podran fer a les noves sales de la biblioteca del Passeig.