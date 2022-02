L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat que la prova multiesportiva a la natura Escanyabocs que té com a epicentre les instal·lacions olímpiques del Parc del Segre se celebrarà el cap de setmana del 21 i 22 de maig. Les proves esportives que es faran aquest any 2022 seran les tradicionals, però amb algunes novetats i sorpreses, segons han anunciat els seus responsables. Així, des de l’organització han recordat que les proves són: cursa trail, amb dos recorreguts; raid d’aventura; orientació; Open escalada; caminada marxa Nòrdica; i pedalada BTT. Aquest any l’Escanyabocs assolirà la quinzena edició, per la qual cosa «l’organització d’aquesta prova planteja un Escanyabocs de Ferro més exigent que mai, amb premis especials», segons els organitzadors. Les inscripcions ja estan obertes al portal web.