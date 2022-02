L’Alt Urgell va registrar la matinada de dimarts un terratrèmol de 3,8 graus. El moviment sísmic es va produir aquest dimarts quan passaven dos minuts d’un quart de quatre de la matinada i va tenir l’epicentre a la zona del Port de Cabús. El servei de Protecció Civil de la Generalitat va emetre una prealerta del Pla Especial d’Emergències Sísmiques (SISMICAT). Segons va informar l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el sisme va ser «altament percebut» i va rebre 150 enquestes de percepció en zones d’Andorra i l’Alt Urgell, com la Seu d’Urgell. Per contra, el telèfon d’emergències 112 no va rebre cap trucada i no es van tenir constàncies d’afectacions en edificis o espais públics.