L’estació d’esquí nòrdic cerdana de Guils Fontanera va anunciar ahir que tancava portes durant uns quants dies arran de la detecció de diversos casos de covid-19 entre els seus treballadors.

En un comunicat, els responsables de l’estació van explicar que no podran reobrir, com a mínim, fins dilluns que ve a causa de que hi ha treballadors afectats per coronavirus i per tant la «indisposició del personal del complex» fa impossible poder atendre els esquiadors i donar servei a les instal·lacions, que disposen de fins a 34 km de pistes.

Els responsables de l’estació també van detallar que els accessos a les instal·lacions romandran tancats i que la carretera està barrada al seu pas per Guils de Cerdanya.