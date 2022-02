L’Ajuntament de Puigcerdà i el consolat de Bolívia a Barcelona han acordat impulsar un projecte de col·laboració que permeti establir una oficina de tràmits per a la comunitat boliviana de la vila en dependències municipals. El col·lectiu de puigcerdanesos d’origen bolivià és el més gran d’entre els de nacionalitat no espanyola de la capital cerdana i ala tota la comarca. A la Cerdanya hi ha censats 422 veïns d’origen bolivià, el 14% de la població estrangera a la comarca. A Puigcerdà hi viu la meitat de tota la comarca

L’acord s’ha establert aquesta setmana en el marc d’una trobada a tres bandes a l’Ajuntament. L’alcalde, Albert Piñeira, i els tinents d’alcalde Carme Mas i Domingo van rebre dilluns a la tarda a la sala de plens el cònsol general de Bolívia a Barcelona, Martin Bazurco, amb l’objectiu d’analitzar la situació de la comunitat d’aquest país a la vila i la comarca. Segons han explicat des del consistori, durant la visita, que, la qual també va comptar amb representants de la comunitat boliviana de Puigcerdà, es van tractar diverses qüestions d’interès pels membres d’aquesta comunitat, entre els quals el consolat mòbil, la nova plataforma en línia que implementarà el Consolat a Barcelona per a la tramitació de documentació. En aquesta línia, les tres parts van establir la possibilitat de facilitar des de Puigcerdà alguns dels tràmits consulars per als membres de la comunitat local. Albert Piñeira ha explicat que l’acord estableix que el consolat formarà voluntaris que puguin ajudar els seus conciutadans a fer els tràmits consulars i l’Ajuntament cedirà un espai municipal per fixar un horari setmanal de visita, molt probablement en dilluns a la tarda, quan moltes empreses de Puigcerdà tanquen. Alguns dels principals tràmits que requereixen els veïns d’origen bolivià són la renovació del passaport, l’expedició del primer passaport als fills, el de salvaconductes per tornar a Bolívia, el de certificat d’antecedents penals, l’autorització de viatges, l’homologació de matrimoni fet a l’estat espanyol o el reconeixement de poders notarials pel cobrament de rentes o pensions a Bolívia.