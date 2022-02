L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha convocat quatre noves activitats per a joves que es portaran a terme durant el mes de febrer al Local Jove del Centre Cívic Escoles Velles. Les activitats, la primera de les quals s’ha fet aquesta setmana, proposen tallers de tècniques d’estudi, costumització, cuina i cinefòrum. Segons ha anunciat el consistori bellverenc, les activitats van dirigides a joves més grans de dotze anys i han estat programades els dimarts entre les cinc i les set de la tarda. L’organització compta amb la col·laboració de Cerdanya Jove i Oficina Jove de la Cerdanya amb el suport del Consell Comarcal. Els responsables de les activitats han remarcat que per a participar-hi no cal fer una inscripció prèvia.