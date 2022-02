L’Ajuntament de Llívia ha iniciat un projecte per reduir el trànsit a l’Avinguda Catalunya, el carrer catalogat com a carretera que creua el nucli urbà, amb una actuació que serveixi per guanyar espai pels vianants i, alhora, trobar alternatives als radars que en els últims mesos han aixecat una protesta veïnal.

Segons ha anunciat el mateix Ajuntament, el Servei Català de Trànsit ha començat el projecte de «pacificació» de l'avinguda de Catalunya a través de la contractació de l'empresa d'enginyeria i consultoria INTRA SL. Aquesta companyia ha iniciat la feina per redactar aquest projecte, el qual inclourà la diagnosi de la situació actual del vial i les solucions que es proposin. El propòsit del projecte es basa en tres grans objectius: convertir la mobilitat del vial en més sostenible i segura; millorar la qualitat i l'atractiu de l’espai públic al voltant d'aquesta carretera i, finalment, augmentar l'accessibilitat i permeabilitat per als vianants. Des del consistori han remarcat que «amb aquest document, l'Ajuntament de Llívia tornarà a seure a la taula del Ministeri de Foment, titular de la via N-154, per tal de buscar altres solucions que vagin més enllà de la instal·lació del radar, que va ser la proposta estatal que es va oferir en el seu dia a l'ajuntament». Els radars, van derivar en una arribada en bloc de milers de multes als veïns, els quals van organitzar, l’any passat, talls de carretera en senyal de protesta. Un accident a l’any Les dades de l’avinguda Catalunya sobre les que treballa l’equip de Govern constaten un vial que amb un trànsit diari, de mitjana, superior als 8000 cotxes. La carretera te un recorregut de quasi dos quilòmetres en els quals hi ha deu passos de vianants. Des de l’Ajuntament han apuntat que «els laterals i l'amplada del vial representa el 70% de l'ocupació per a vehicles, una xifra molt superior a la recomanada que és del 50%, aproximadament». Des del 2011 al 2021 a l'avinguda s'hi ha registrat 9 accidents, dels quals tres van ser atropellaments, tres envestides frontals laterals, dues laterals i una frontal.