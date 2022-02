El grup municipal de Compromís per la Seu d’Urgell ha emès un comunicat en el qual dóna suport al col·lectiu de gent gran de la capital alt-urgellenca que ha iniciat una campanya de demandes a l’administració i les companyies elèctriques per protestar per l’encariment de les factures i la generació de pobresa energètica. En aquest sentit, des del partit han remarcat que «Compromís vol fer arribar el seu rotund suport a les peticions d'aquest col·lectiu donat que són demandes que ja havien estat presentades en les comissions informatives pertinents per part de les regidores i regidors del grup municipal, especialment per la situació de les persones grans i famílies en situació de pobresa energètica». La regidora de la formació adscrita al PSC, Carlota Valls, ha considerat que les accions que fa l’Ajuntament en favor d’aquest col·lectiu són «insuficients» i no dona resposta a les famílies en situació vulnerable.