La Fundació Integra Pirineus que treballa en els àmbits socials de l’Alt Urgell ha anunciat que «posa a disposició de les persones del territori que tenen alguna discapacitat, dependència o dificultat de mobilitat diversos productes de suport per tal de facilitar les activitats de la vida diària i millorar l’autonomia personal». Segons ha remarcat la fundació, actualment ofereix més d’un centenar i es classifiquen segons el seu ús: per facilitar la mobilitat com ara cadires de rodes, caminadors i crosses; per la higiene personal com ara cadires de rodes de dutxa, cadires giratòries de banyera, tamborets de dutxa, elevadors d’wc, recolzabraços per a lavabo; per procurar els canvis posturals o millorar el posicionament com ara llits articulats, matalassos antiescares, baranes de llit, triangles de llit, coixins antiescares i tauletes auxiliars; i per facilitar les transferències com ara grues, plataformes o discs.

Igualment, la fundació ofereix «un servei d’assessorament i orientació tècnica sobre l’ús dels productes prestats i les adaptacions domiciliàries necessàries per promoure la seguretat i l’accessibilitat a l’entorn i facilitar la tasca de la persona cuidadora». Des de l’entitat especialitzada en l’atenció social han remarcat que «aquesta és una iniciativa que es porta a terme des de fa ja uns anys a través del Banc de Productes de Suport, un servei que pertany al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i que es gestiona per Integra Pirineus». Integra Pirineus ha emfatitzat que els ciutadans que estiguin interessats en aquest servei, s’han d’adreçar al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), el qual està ubicat al Centre Cívic El Passeig de la capital alt urgellenca.