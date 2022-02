Puigcerdà no viurà aquest any tampoc un dels esdeveniments clau a l’hivern en la seva estratègia de promoció turística: la Festa del Trinxat. Després de valorar la situació i la possible evolució de la pandèmia així com les característiques de la mateixa festa, l’equip de govern municipal ha decidit renunciar un any més a la celebració, que seria la XXVI edició, de la que es considera en termes de promoció la torna hivernal de la Festa de l’Estany.

L’Ajuntament tenia sobre la taula la possibilitat de recuperar la Festa del Trinxat davant l’evolució a la baixa de la gravetat de la sisena onada del pandèmia. Amb tot, la incertesa que presenta la crisi sanitària i la necessitat de tancar ja les contractacions dels serveis que intervenen en la Festa del Trinxat, que se celebra a final d’aquest mes de febrer, ha empès el consistori a prendre una decisió de prudència i suspendre la celebració. Serà el segon any que Puigcerdà i la Cerdanya es queden sense Festa del Trinxat. L’any 2020 la festa va ser un dels últims grans esdeveniments que es van viure a la vall deu dies abans que esclatés la pandèmia i l’estat espanyol decretés l’estat d’alarma.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «la nostra idea és fer tots els esdeveniments que es puguin fer, però els que no es poden fer, doncs no cal que els substituïm tots per actes o accions alternatives. La Festa del Trinxat és un acte en un local tancat, amb prop d’un miler de persones que, a més, sopen junts, de manera que es fa sense mascaretes. Davant d’aquesta realitat i que durant el mes de gener havíem d’encarregar-ho tot, obrir el termini perquè la gent s’hi apunti i fer els contractes i, per tant, no ho podíem deixar tot per a l'última setmana, hem decidit no celebrar la festa.

Durant el mes de gener la situació de la pandèmia no ha estat bona i no hi ha la previsió que durant el febrer la cosa canviï molt, de manera que no ens podíem arriscar». L’alcalde ha remarcat que la Festa del Trinxat basa la seva essència en el sopar i posterior festa al poliesportiu i, per tant, buscar un nou format en desvirtuaria el sentit. Piñeira ha apuntat que «el 2021 vam fer més actes que el 2020 i la nostra intenció és que aquest 2022 en celebrem més que l’any passat, però el Trinxat no és possible».