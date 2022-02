Un canvi d’horaris del servei regular d’autobús de l’Alsina Graells entre la Cerdanya i la Seu d’Urgell ha deixat dotze estudiants cerdans de batxillerat sense transport escolar. Els joves s’han vist obligats a agafar el transport públic pagant tarifes que més que quintupliquen el preu subvencionat del transport escolar.

La situació s’ha creat arran de la petició d’unes famílies de la Cerdanya a la companyia d’autobusos Alsina Graells que modifiqués els seus horaris per tal de facilitar que alumnes de cicles formatius de la Seu hi poguessin anar en bus. El canvi ha fet que ara coincideixin els horaris del transport públic i el del transport escolar, al voltant de tres quarts de vuit del matí en el sentit la Seu i cap a tres quarts de tres de la tarda en el sentit Cerdanya, i això ha activat la prohibició per llei que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell reculli els joves de batxillerat. Això és així perquè la normativa del Departament d’Educació estableix que, pel que fa als estudiants d’ensenyament no obligatori i, per tant, sense dret a transport subvencionat, si hi ha una línia de transport públic regular que faci els mateixos horaris que l’escolar, han d’agafar el públic.

El Consell Comarcal, doncs, s’ha vist amb la impossibilitat de continuar oferint un servei al qual no estava obligat, però que oferia perquè fins ara no coincidien els horaris del transport amb els escolars. Es dona la circumstància que la petició de les famílies cerdanes a l’Alsina Graells es va fer a través del Consell Comarcal de la Cerdanya, la qual cosa va impedir que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que gestiona el transport escolar als alumnes de la Cerdanya lleidatana que estudien a la Seu, en tingués informació fins que els horaris ja estaven canviats. Ara, els estudiants afectats han passat de pagar 1,5 pels dos trajectes d’anada i tornada a pagar-ne 4,5 euros per cada viatge o 3,5 en cas de comprar un abonament.

Davant d’aquesta situació, les famílies dels dotze alumnes de la Cerdanya afectats han demanat explicacions al Consell de l’Alt Urgell. Els alumnes són principalment del costat lleidatà, com ara Prullans, Bellver i Prats.