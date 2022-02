El ple del Senat ha aprovat aquesta setmana una moció del grup d’Esquerra Republicana que reclama «accions per garantir la inclusió financera en el món rural», la qual ha viscut en els últims anys una «contínua successió de tancament d’oficines i de caixers automàtics fins arribar, en alguns casos, a deixar pobles sencers sense cap servei», segons ha denunciat la formació republicana. La moció, que ha defensat la senadora representant de les comarques de Lleida Sara Bailac, posa de manifest que ens els últims dotze anys només a Catalunya s’han tancat el 64% de les sucursals que hi havia, la qual cosa representa 5.256 punts d’atenció directa que han desaparegut. El text proposa la creació d’una ponència dins la comissió de Despoblament i Repte Demogràfic del Senat per a l’elaboració d’un informe on s’apuntin les accions per garantir la inclusió financera i la igualtat d’oportunitats.