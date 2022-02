L’Ajuntament de Llívia iniciarà aquesta setmana un projecte d’obres a la planta baixa de l’edifici consistorial que té per objectiu consolidar aquest espai com a entrada renovada del Museu Municipal de la Farmàcia Esteva. Els objectius del projecte són dotar l’espai de més serveis i més moderns i, alhora, diferenciar-lo de les oficines municipals, ja que sovint es confon amb la recepció de l’Ajuntament, segons ha apuntat l’equip de govern. Es tracta de la primera fase d’una renovació que ha de continuar fins al 2025.

Les obres al vestíbul del museu consistiran en un nou format de decoració amb la presència de les peces emblemàtiques de la farmàcia Esteva com els albarels, les caixes policromades i el cordialer. El nou format de l’espai «es dissenya per assolir els nous reptes que té el museu, entre ells el d’orientar l’acció del museu, no tan sols al turisme, sinó també a la comunitat i al territori», tal com ha explicat l’Ajuntament. D’aquesta manera, els nous plànols preveuen un espai amb serveis, tant per acollir el visitant turista com l’usuari local que podran fer servir aquest lloc com a zona de treball, lectura o reunió social.

Igualment, l’actuació també afectarà la botiga, la qual se situarà davant per davant del vestíbul, fet que «millorarà l’accés als productes, amb la probable incorporació del disseny de nous productes a mesura que es vagin reformant els espais museogràfics», segons ha apuntat el consistori. Les obres tenen un cost de 44.796 euros i un ajut de 32.790 euros del Govern.