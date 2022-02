La Cerdanya està decidida a aprofitar l’eslògan històric amb què s’ha venut arreu com «la vall amb més sol d’Europa» gràcies a la seva orientació única d’est a oest, per introduir-se de ple en la revolució de la sostenibilitat de la mà de l’energia fotovoltaica. Els disset ajuntaments, amb la coordinació del Consell Comarcal, han arrencat un projecte per equipar els edificis públics de plaques solars i, així, unir-se des de l’àmbit públic a una revolució energètica que en els últims mesos ha esclatat en l’àmbit privat residencial.

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha licitat un projecte per estudiar la millor ubicació en els teulats dels edificis públics dels sis ajuntaments del costat lleidatà, és a dir Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Bellver de Cerdanya, Prullans, Riu de Cerdanya i Prats i Sansor. Amb aquest projecte, dotat d’un pressupost de 13.000 euros, el Consell, i després els sis consistoris, tindran una anàlisi de quines són les millors teulades per tal d’instal·lar-hi plaques solars que, després, serveixin per escalfar els edificis públics i, si escau, els privats a través de la creació de comunitats energètiques, tal com han començat a estudiar alguns ajuntaments de la comarca.

L’estudi que s’encarregarà en els pròxims dies a una empresa especialitzada analitzarà el potencial fotovoltaic de generació de les teulades de fins a 51 edificis d’aquests sis municipis, com ara cases consistorials, sales polivalents, poliesportius, equipaments socials i esportius, escoles o centres cívics. A partir de l’anàlisi, cada Ajuntament debatrà quins edificis pot aprofitar en funció de les seves necessitats i recursos, i quins equipaments ja els pot descartar perquè energèticament no serien productius, així com quins són més eficients a l’hora d’optimitzar el consum elèctric de les teulades i les seves emissions.

De moment, l’actuació s’ha limitat als sis municipis del costat lleidatà perquè s’ha vehiculat a través d’un projecte de la Diputació i una subvenció del mateix Consell, però l’ens comarcal treballa amb la premissa d’estendre la mateixa política a la resta d’onze municipis, els situats al costat gironí. En aquest sentit, alguns consistoris com els d’Alp ja han optat per aquest subministrament energètic amb plaques al teulat del poliesportiu. Amb els municipis gironins caldrà, però, utilitzar molt probablement alguna altra fórmula per activar l’estudi. El Consell Comarcal preveu adjudicar l’anàlisi en els pròxims dies i que estigui redactada a final del mes de març o principi del d’abril, tal com han establert les bases del projecte de la Diputació de Lleida.

Se suma a la biomassa

Aquesta serà la segona revolta energètica que viu la Cerdanya després de la de la biomasssa. En la segona fase de l’actuació, el Consell trametrà l’estudi als consistoris perquè els incorporin a les respectives estratègies energètiques, moltes de les quals s’han centrat en els últims anys en l’aprofitament dels residus de fusta forestal dels boscos comunals per alimentar calderes. Amb aquesta biomassa, la gestió de la qual ha generat llocs de treball locals, consistoris com els de Bellver o Martinet escalfen edificis públics com ara el Centre Cívic, les escoles i el poliesportiu. La Cerdanya va esdevenir en el canvi de segle una de les comarques pioneres en l’ús de la biomassa com a recurs energètic de gestió totalment local.